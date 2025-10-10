Токеномика fair (FAIR) Откройте для себя ключевую информацию о fair (FAIR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен fair (FAIR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене fair (FAIR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 129,40K $ 129,40K $ 129,40K Общее предложение: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M Оборотное предложение: $ 206,88M $ 206,88M $ 206,88M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 625,49K $ 625,49K $ 625,49K Исторический максимум: $ 0,01471811 $ 0,01471811 $ 0,01471811 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0006255 $ 0,0006255 $ 0,0006255 Узнайте больше о цене fair (FAIR) Купить FAIR сейчас!

Информация о fair (FAIR) his isn’t just a token, it’s a monument to conviction. The entire bonding curve was bought in a single transaction, then locked in Streamflow for 25 years. No presale, no inflation, no roadmap — just one massive on-chain flex immortalized in the transaction history. The token is untouchable, immovable, and perfectly useless in the best possible way. It’s the ultimate meme about time, trust, and terminal illiquidity. his isn’t just a token, it’s a monument to conviction. The entire bonding curve was bought in a single transaction, then locked in Streamflow for 25 years. No presale, no inflation, no roadmap — just one massive on-chain flex immortalized in the transaction history. The token is untouchable, immovable, and perfectly useless in the best possible way. It’s the ultimate meme about time, trust, and terminal illiquidity. Официальный сайт: https://x.com/i/communities/1940184275912921121

Токеномика fair (FAIR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики fair (FAIR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FAIR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FAIR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FAIR, изучите текущую цену FAIR!

Прогноз цены FAIR Хотите узнать, куда может двигаться FAIR? Наша страница прогноза цены FAIR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена FAIR прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!