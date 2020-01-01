Токеномика Eye Future by Virtuals (EYE) Откройте для себя ключевую информацию о Eye Future by Virtuals (EYE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Eye Future by Virtuals (EYE) Eye Future — the AI agent that predicts prices with precision! High-precision crypto analysis and forecasts, including TP and SL calculations. All forecast results are published in open access. Token holders have the ability to submit any token for review. Each forecast predicts the token's price exactly 24 hours ahead, based on the current market conditions, news, and numerous other factors. Официальный сайт: https://eyefuture.org/ Купить EYE сейчас!

Токеномика и анализ цен Eye Future by Virtuals (EYE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Eye Future by Virtuals (EYE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 66,38K $ 66,38K $ 66,38K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 66,38K $ 66,38K $ 66,38K Исторический максимум: $ 0,00523552 $ 0,00523552 $ 0,00523552 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Eye Future by Virtuals (EYE)

Токеномика Eye Future by Virtuals (EYE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Eye Future by Virtuals (EYE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EYE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EYE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EYE, изучите текущую цену EYE!

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