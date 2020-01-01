Токеномика Evolve (EVOLVE) Откройте для себя ключевую информацию о Evolve (EVOLVE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Evolve (EVOLVE) EVOLVE is an on-chain evolution game where your wallet is your identity. Every buyer receives a procedurally generated creature called an EvoBit, born from the first four characters of your wallet address. EvoBits gain experience as you hold, evolve across levels, and respond to burn/sell behavior. The project blends meme culture, gamified mechanics, and tokenomics, creating a long-term experience instead of just a pump. Every EvoBit is unique, evolves over time, and can eventually battle or form teams — all based on what your wallet does on-chain. Официальный сайт: https://www.evolvesolana.fun/ Купить EVOLVE сейчас!

Токеномика и анализ цен Evolve (EVOLVE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Evolve (EVOLVE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 13,97K $ 13,97K $ 13,97K Общее предложение: $ 999,41M $ 999,41M $ 999,41M Оборотное предложение: $ 949,41M $ 949,41M $ 949,41M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,70K $ 14,70K $ 14,70K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Evolve (EVOLVE)

Токеномика Evolve (EVOLVE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Evolve (EVOLVE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EVOLVE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EVOLVE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EVOLVE, изучите текущую цену EVOLVE!

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