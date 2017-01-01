Токеномика Ethermon (EMON) Откройте для себя ключевую информацию о Ethermon (EMON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ethermon (EMON) Ethermon is one of the first Ethereum-based blockchain games to create interactive non-fungible tokens (NFTs), allowing players to own, improve, use, and profit from their in-game virtual assets. Originally launched as Etheremon in 2017, the current upgraded version was relaunched in 2019 by its most dedicated players and an expanded team. The Ethermon universe of gaming experiences is continuing to rapidly expand — driven by the belief that the future of gaming is decentralized, cross-platform, and player-owned. Официальный сайт: https://ethermon.io/ Купить EMON сейчас!

Токеномика и анализ цен Ethermon (EMON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ethermon (EMON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 22,35K $ 22,35K $ 22,35K Общее предложение: $ 400,00M $ 400,00M $ 400,00M Оборотное предложение: $ 147,03M $ 147,03M $ 147,03M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 60,79K $ 60,79K $ 60,79K Исторический максимум: $ 2,01 $ 2,01 $ 2,01 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00015226 $ 0,00015226 $ 0,00015226 Узнайте больше о цене Ethermon (EMON)

Токеномика Ethermon (EMON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ethermon (EMON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EMON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EMON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EMON, изучите текущую цену EMON!

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