Токеномика Etherfuse USTRY (USTRY) Откройте для себя ключевую информацию о Etherfuse USTRY (USTRY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Etherfuse USTRY (USTRY) Etherfuse is committed to democratizing access to real-world assets through the tokenization of sovereign bonds. Our mission is to eliminate the barriers and opacity of the traditional systems, by making it possible for anyone to invest in tokenized bonds. Each Etherfuse Stablebond token is backed by an underlying bond denominated in local currency that earns yield and matures continuously. Stablebonds are the closest thing to a checking account on chain. Официальный сайт: https://www.etherfuse.com/ Whitepaper: https://docs.etherfuse.com/stablebonds/stablebonds-whitepaper Купить USTRY сейчас!

Токеномика и анализ цен Etherfuse USTRY (USTRY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Etherfuse USTRY (USTRY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,26M $ 1,26M $ 1,26M Общее предложение: $ 1,22M $ 1,22M $ 1,22M Оборотное предложение: $ 1,22M $ 1,22M $ 1,22M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,26M $ 1,26M $ 1,26M Исторический максимум: $ 14,72 $ 14,72 $ 14,72 Исторический минимум: $ 0,728233 $ 0,728233 $ 0,728233 Текущая цена: $ 1,033 $ 1,033 $ 1,033 Узнайте больше о цене Etherfuse USTRY (USTRY)

Токеномика Etherfuse USTRY (USTRY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Etherfuse USTRY (USTRY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USTRY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USTRY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USTRY, изучите текущую цену USTRY!

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