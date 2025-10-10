Токеномика Etheism (E)

Откройте для себя ключевую информацию о Etheism (E), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 09:52:04 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Etheism (E)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Etheism (E), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 29,56K
Общее предложение:
$ 1,00K
Оборотное предложение:
$ 1,00K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 29,56K
Исторический максимум:
$ 7 285,47
Исторический минимум:
$ 14,06
Текущая цена:
$ 29,56
Информация о Etheism (E)

Etheism is an ERC-20 token with serial numbers that incorporates a unique feature: it embeds an SVG image of an 'Etheist Freak' directly within the token’s transaction data. This image is generated using a mathematical formula inspired by DNA sequencing, evolving as the token supply decreases.

Unlike standard ERC-721 tokens, which use separate protocols for storing images, Etheism integrates its image directly into the token itself. This approach establishes Etheism as a protocol distinct from traditional token standards.

Официальный сайт:
https://etheism.me

Токеномика Etheism (E): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Etheism (E) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов E, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов E.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой E, изучите текущую цену E!

