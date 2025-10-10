Токеномика Etheism (E) Откройте для себя ключевую информацию о Etheism (E), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Etheism (E) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Etheism (E), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 29,56K $ 29,56K $ 29,56K Общее предложение: $ 1,00K $ 1,00K $ 1,00K Оборотное предложение: $ 1,00K $ 1,00K $ 1,00K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 29,56K $ 29,56K $ 29,56K Исторический максимум: $ 7 285,47 $ 7 285,47 $ 7 285,47 Исторический минимум: $ 14,06 $ 14,06 $ 14,06 Текущая цена: $ 29,56 $ 29,56 $ 29,56 Узнайте больше о цене Etheism (E) Купить E сейчас!

Информация о Etheism (E) Etheism is an ERC-20 token with serial numbers that incorporates a unique feature: it embeds an SVG image of an 'Etheist Freak' directly within the token’s transaction data. This image is generated using a mathematical formula inspired by DNA sequencing, evolving as the token supply decreases. Unlike standard ERC-721 tokens, which use separate protocols for storing images, Etheism integrates its image directly into the token itself. This approach establishes Etheism as a protocol distinct from traditional token standards. Etheism is an ERC-20 token with serial numbers that incorporates a unique feature: it embeds an SVG image of an 'Etheist Freak' directly within the token’s transaction data. This image is generated using a mathematical formula inspired by DNA sequencing, evolving as the token supply decreases. Unlike standard ERC-721 tokens, which use separate protocols for storing images, Etheism integrates its image directly into the token itself. This approach establishes Etheism as a protocol distinct from traditional token standards. Официальный сайт: https://etheism.me

Токеномика Etheism (E): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Etheism (E) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов E, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов E. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой E, изучите текущую цену E!

