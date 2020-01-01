Токеномика jellyjelly (JELLYJELLY) Откройте для себя ключевую информацию о jellyjelly (JELLYJELLY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен jellyjelly (JELLYJELLY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене jellyjelly (JELLYJELLY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 27,20M $ 27,20M $ 27,20M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,26 $ 0,26 $ 0,26 Исторический минимум: $ 0,003710537802690673 $ 0,003710537802690673 $ 0,003710537802690673 Текущая цена: $ 0,027199 $ 0,027199 $ 0,027199 Узнайте больше о цене jellyjelly (JELLYJELLY)

Токеномика jellyjelly (JELLYJELLY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики jellyjelly (JELLYJELLY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JELLYJELLY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JELLYJELLY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JELLYJELLY, изучите текущую цену JELLYJELLY!

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