Токеномика EQIFi (EQX) Откройте для себя ключевую информацию о EQIFi (EQX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о EQIFi (EQX) EQIFI is a decentralized protocol for pooled lending, borrowing, and investing for ETH, ERC-20 tokens including wBTC, Stablecoins, and select fiat currencies. It will provide a single uniform platform for DeFi products with EQIBank bank accounts, loans, custody, debit and credit cards, OTC, and wealth management. Официальный сайт: https://www.eqifi.com/ Купить EQX сейчас!

Токеномика и анализ цен EQIFi (EQX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене EQIFi (EQX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 525,86K $ 525,86K $ 525,86K Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 525,86K $ 525,86K $ 525,86K Исторический максимум: $ 0,74023 $ 0,74023 $ 0,74023 Исторический минимум: $ 0,00100547 $ 0,00100547 $ 0,00100547 Текущая цена: $ 0,00104986 $ 0,00104986 $ 0,00104986 Узнайте больше о цене EQIFi (EQX)

Токеномика EQIFi (EQX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики EQIFi (EQX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EQX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EQX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EQX, изучите текущую цену EQX!

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