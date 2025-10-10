Токеномика Epoch (EPOCH) Откройте для себя ключевую информацию о Epoch (EPOCH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Epoch (EPOCH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Epoch (EPOCH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,37K $ 11,37K $ 11,37K Общее предложение: $ 899,86M $ 899,86M $ 899,86M Оборотное предложение: $ 899,86M $ 899,86M $ 899,86M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,37K $ 11,37K $ 11,37K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Epoch (EPOCH) Купить EPOCH сейчас!

Информация о Epoch (EPOCH) $epoch is the native token of the Epoch NFT project. The visionary art movement born on Solana. It fuels a bold creative ecosystem built around art, digital collectibles, and community-powered expression. At its core, Epoch is a living, evolving universe where every piece of art is a 1/1, manually crafted by the founder using AI, with unique names and metadata that form the backbone of its lore. Официальный сайт: https://x.com/epoch_grails

Токеномика Epoch (EPOCH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Epoch (EPOCH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EPOCH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EPOCH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EPOCH, изучите текущую цену EPOCH!

Прогноз цены EPOCH Хотите узнать, куда может двигаться EPOCH? Наша страница прогноза цены EPOCH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена EPOCH прямо сейчас!

