Токеномика и анализ цен Epoch (EPOCH)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Epoch (EPOCH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о Epoch (EPOCH)
$epoch is the native token of the Epoch NFT project. The visionary art movement born on Solana. It fuels a bold creative ecosystem built around art, digital collectibles, and community-powered expression. At its core, Epoch is a living, evolving universe where every piece of art is a 1/1, manually crafted by the founder using AI, with unique names and metadata that form the backbone of its lore.
Токеномика Epoch (EPOCH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Epoch (EPOCH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов EPOCH, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов EPOCH.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EPOCH, изучите текущую цену EPOCH!
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
