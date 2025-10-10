Токеномика EONIC (EONIC) Откройте для себя ключевую информацию о EONIC (EONIC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен EONIC (EONIC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене EONIC (EONIC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 211,22K $ 211,22K $ 211,22K Общее предложение: $ 963,15M $ 963,15M $ 963,15M Оборотное предложение: $ 963,15M $ 963,15M $ 963,15M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 211,22K $ 211,22K $ 211,22K Исторический максимум: $ 0,00042902 $ 0,00042902 $ 0,00042902 Исторический минимум: $ 0,00009587 $ 0,00009587 $ 0,00009587 Текущая цена: $ 0,00022028 $ 0,00022028 $ 0,00022028 Узнайте больше о цене EONIC (EONIC) Купить EONIC сейчас!

Информация о EONIC (EONIC) UNLOCK THE FUTURE OF FINANCE WITH EONIC EONIC is RWA (Real World Asset) tied to a next-gen cryptocurrency powering a decentralized future. Built on Solana for speed, security, and scalability, EONIC fuels real-world utility, seamless Web integration, and community-driven growth. Join the evolution of digital finance where innovation meets lasting impact, and we're empowering people globally. Tap into a seamless and secure ecosystem designed for both beginners and seasoned traders of all experience levels. Navigate the dynamic world of crypto with your "Big Bro Nico" Aka. E-Nico, an advanced Al super intelligence trained to help you become the very best version of you. Официальный сайт: https://www.eonic.pro/

Токеномика EONIC (EONIC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики EONIC (EONIC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EONIC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EONIC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EONIC, изучите текущую цену EONIC!

Прогноз цены EONIC Хотите узнать, куда может двигаться EONIC? Наша страница прогноза цены EONIC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена EONIC прямо сейчас!

