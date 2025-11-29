Что такое EMULITES

Токеномика и анализ цен Emulites (EMULITES) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Emulites (EMULITES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 40,90K $ 40,90K $ 40,90K Общее предложение: $ 999,78M $ 999,78M $ 999,78M Оборотное предложение: $ 999,78M $ 999,78M $ 999,78M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 40,90K $ 40,90K $ 40,90K Исторический максимум: $ 0,00466691 $ 0,00466691 $ 0,00466691 Исторический минимум: $ 0,00002838 $ 0,00002838 $ 0,00002838 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Emulites (EMULITES) Купить EMULITES сейчас!

Информация о Emulites (EMULITES) Официальный сайт: https://emulites.ai

Токеномика Emulites (EMULITES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Emulites (EMULITES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EMULITES, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EMULITES. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EMULITES, изучите текущую цену EMULITES!

Прогноз цены EMULITES Хотите узнать, куда может двигаться EMULITES? Наша страница прогноза цены EMULITES объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена EMULITES прямо сейчас!

