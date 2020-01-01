Токеномика Elixir deUSD (DEUSD) Откройте для себя ключевую информацию о Elixir deUSD (DEUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Elixir deUSD (DEUSD) deUSD is a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar powered by Elixir. Through Elixir’s native integrations with RWA issuers, deUSD serves as the default currency for BlackRock, Hamilton Lane, Apollo, and others to enter DeFi. deUSD will also be used as the preferred collateral within Elixir's ecosystem, with most Elixir-powered exchanges natively accepting it as yield-bearing collateral. Официальный сайт: https://elixir.xyz Whitepaper: https://docs.elixir.xyz/deusd Купить DEUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен Elixir deUSD (DEUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Elixir deUSD (DEUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 162,84M $ 162,84M $ 162,84M Общее предложение: $ 163,00M $ 163,00M $ 163,00M Оборотное предложение: $ 163,00M $ 163,00M $ 163,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 162,84M $ 162,84M $ 162,84M Исторический максимум: $ 1,04 $ 1,04 $ 1,04 Исторический минимум: $ 0,978154 $ 0,978154 $ 0,978154 Текущая цена: $ 0,999118 $ 0,999118 $ 0,999118 Узнайте больше о цене Elixir deUSD (DEUSD)

Токеномика Elixir deUSD (DEUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Elixir deUSD (DEUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DEUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DEUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEUSD, изучите текущую цену DEUSD!

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