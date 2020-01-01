Токеномика Einsteinium (EMC2) Откройте для себя ключевую информацию о Einsteinium (EMC2), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Einsteinium (EMC2) Einsteinium (EMC2) is a new cryptocoin with the tagline "Cryptocurrency with Wormholes". The goal of Einsteinium is to help invest in the future and fund scientific researches. The Einsteinium Foundation is setup to help raise funds from the community to fund interesting scientific projects. Einsteinium claims no coins have been pre-mined since its inception. It is powered by the Kimoto Gravity Well to ensure fair difficulty adjustment to protect themself from heavy weight miners. In order to fund the Einsteinium Foundation, all mined blocks will make a compulsory 2.5% donation to the foundation fund. The community will then vote as to which scientific project should be funded. EMC2 coin has wallet for all major platform which includes Windows, Mac, and Android. Официальный сайт: https://www.emc2.foundation/ Купить EMC2 сейчас!

Токеномика и анализ цен Einsteinium (EMC2) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Einsteinium (EMC2), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 230,92K $ 230,92K $ 230,92K Общее предложение: $ 245,47M $ 245,47M $ 245,47M Оборотное предложение: $ 226,94M $ 226,94M $ 226,94M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 249,77K $ 249,77K $ 249,77K Исторический максимум: $ 2,58 $ 2,58 $ 2,58 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00101754 $ 0,00101754 $ 0,00101754 Узнайте больше о цене Einsteinium (EMC2)

Токеномика Einsteinium (EMC2): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Einsteinium (EMC2) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EMC2, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EMC2. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EMC2, изучите текущую цену EMC2!

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