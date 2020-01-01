Токеномика EARLY Radix (EARLY) Откройте для себя ключевую информацию о EARLY Radix (EARLY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о EARLY Radix (EARLY) Early is the premium degen culture coin on Radix, based on the powerful crypto concept of "getting in early". So far early has launched the first Radix trading and tipping bots on Telegram, a subscription platform for NFT drops called earlyStudios, a collection of 353 dynamic NFTs and an instant asset swapping tool. Early is 100% fair launched. Официальный сайт: https://stillearly.today/ Купить EARLY сейчас!

Токеномика и анализ цен EARLY Radix (EARLY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене EARLY Radix (EARLY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 808,10K $ 808,10K $ 808,10K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 808,10K $ 808,10K $ 808,10K Исторический максимум: $ 0,00636156 $ 0,00636156 $ 0,00636156 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00080877 $ 0,00080877 $ 0,00080877 Узнайте больше о цене EARLY Radix (EARLY)

Токеномика EARLY Radix (EARLY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики EARLY Radix (EARLY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EARLY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EARLY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EARLY, изучите текущую цену EARLY!

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