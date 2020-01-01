Токеномика Dyordotcom (DYOR) Откройте для себя ключевую информацию о Dyordotcom (DYOR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dyordotcom (DYOR) Your go-to platform for real-time crypto insights, charts, and trading! Providing traders with transparency and control in Web3. All the Digital Tools for Your Crypto Project in One Place DYOR brings everything you need to manage, grow, and scale your crypto project into one seamless platform. Whether you're launching a new token, managing a thriving community, or building long-term strategies, we’ve got you covered. Our dashboard integrates essential tools for transparency, marketing, analytics, and security, all in one user-friendly interface.. Powerful capabilities in a streamlined UX

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Токеномика и анализ цен Dyordotcom (DYOR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dyordotcom (DYOR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 822,11K $ 822,11K $ 822,11K Общее предложение: $ 438,61M $ 438,61M $ 438,61M Оборотное предложение: $ 438,61M $ 438,61M $ 438,61M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 822,11K $ 822,11K $ 822,11K Исторический максимум: $ 0,02001748 $ 0,02001748 $ 0,02001748 Исторический минимум: $ 0,0016664 $ 0,0016664 $ 0,0016664 Текущая цена: $ 0,00187346 $ 0,00187346 $ 0,00187346 Узнайте больше о цене Dyordotcom (DYOR)

Токеномика Dyordotcom (DYOR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dyordotcom (DYOR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DYOR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DYOR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DYOR, изучите текущую цену DYOR!

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