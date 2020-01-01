Токеномика dTRINITY USD (DUSD)

Токеномика dTRINITY USD (DUSD)

Откройте для себя ключевую информацию о dTRINITY USD (DUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о dTRINITY USD (DUSD)

dTRINITY USD (dUSD) is a decentralized stablecoin fully backed by an exogenous, on-chain reserve of other USD-denominated stablecoins and yield-bearing stablecoins. Based on the ERC-20 standard, every dUSD token is backed by at least $1 of collateral. It is also the world’s first subsidized stablecoin, with underlying reserve earnings externalized to its borrowers instead of token holders or stakers.

Официальный сайт:
https://dtrinity.org
Whitepaper:
https://docs.dtrinity.org

Токеномика и анализ цен dTRINITY USD (DUSD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене dTRINITY USD (DUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,87M
$ 1,87M$ 1,87M
Общее предложение:
$ 1,87M
$ 1,87M$ 1,87M
Оборотное предложение:
$ 1,87M
$ 1,87M$ 1,87M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,87M
$ 1,87M$ 1,87M
Исторический максимум:
$ 1,046
$ 1,046$ 1,046
Исторический минимум:
$ 0,968313
$ 0,968313$ 0,968313
Текущая цена:
$ 1,0
$ 1,0$ 1,0

Токеномика dTRINITY USD (DUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики dTRINITY USD (DUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DUSD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DUSD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DUSD, изучите текущую цену DUSD!

Прогноз цены DUSD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.