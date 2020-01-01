Токеномика dTRINITY USD (DUSD) Откройте для себя ключевую информацию о dTRINITY USD (DUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о dTRINITY USD (DUSD) dTRINITY USD (dUSD) is a decentralized stablecoin fully backed by an exogenous, on-chain reserve of other USD-denominated stablecoins and yield-bearing stablecoins. Based on the ERC-20 standard, every dUSD token is backed by at least $1 of collateral. It is also the world’s first subsidized stablecoin, with underlying reserve earnings externalized to its borrowers instead of token holders or stakers. Официальный сайт: https://dtrinity.org Whitepaper: https://docs.dtrinity.org Купить DUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен dTRINITY USD (DUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене dTRINITY USD (DUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,87M $ 1,87M $ 1,87M Общее предложение: $ 1,87M $ 1,87M $ 1,87M Оборотное предложение: $ 1,87M $ 1,87M $ 1,87M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,87M $ 1,87M $ 1,87M Исторический максимум: $ 1,046 $ 1,046 $ 1,046 Исторический минимум: $ 0,968313 $ 0,968313 $ 0,968313 Текущая цена: $ 1,0 $ 1,0 $ 1,0 Узнайте больше о цене dTRINITY USD (DUSD)

Токеномика dTRINITY USD (DUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики dTRINITY USD (DUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DUSD, изучите текущую цену DUSD!

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