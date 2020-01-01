Токеномика DoubleUp (UP) Откройте для себя ключевую информацию о DoubleUp (UP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DoubleUp (UP) DoubleUp is a decentralized crypto casino on the Sui blockchain offering raffles, lotteries, and token-based games. Players can win, earn, and level up with no KYC or deposit requirements. The $UP token fuels gameplay incentives, community rewards, and protocol growth, creating a transparent and rewarding on-chain gambling experience for everyone. Its DeFi arm, Unihouse, lets users stake tokens to earn yield from casino volume. Play, stake, and win all in one place. It’s on-chain, transparent, and made for true degen fun. Официальный сайт: https://www.doubleup.fun/ Купить UP сейчас!

Токеномика и анализ цен DoubleUp (UP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DoubleUp (UP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,27M $ 11,27M $ 11,27M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 15,00M $ 15,00M $ 15,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 75,12M $ 75,12M $ 75,12M Исторический максимум: $ 0,783336 $ 0,783336 $ 0,783336 Исторический минимум: $ 0,241032 $ 0,241032 $ 0,241032 Текущая цена: $ 0,751244 $ 0,751244 $ 0,751244 Узнайте больше о цене DoubleUp (UP)

Токеномика DoubleUp (UP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DoubleUp (UP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UP, изучите текущую цену UP!

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