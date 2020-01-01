Токеномика DoubleUp (UP)

Токеномика DoubleUp (UP)

Откройте для себя ключевую информацию о DoubleUp (UP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о DoubleUp (UP)

DoubleUp is a decentralized crypto casino on the Sui blockchain offering raffles, lotteries, and token-based games. Players can win, earn, and level up with no KYC or deposit requirements. The $UP token fuels gameplay incentives, community rewards, and protocol growth, creating a transparent and rewarding on-chain gambling experience for everyone. Its DeFi arm, Unihouse, lets users stake tokens to earn yield from casino volume. Play, stake, and win all in one place. It’s on-chain, transparent, and made for true degen fun.

Официальный сайт:
https://www.doubleup.fun/

Токеномика и анализ цен DoubleUp (UP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DoubleUp (UP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 11,27M
$ 11,27M$ 11,27M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 15,00M
$ 15,00M$ 15,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 75,12M
$ 75,12M$ 75,12M
Исторический максимум:
$ 0,783336
$ 0,783336$ 0,783336
Исторический минимум:
$ 0,241032
$ 0,241032$ 0,241032
Текущая цена:
$ 0,751244
$ 0,751244$ 0,751244

Токеномика DoubleUp (UP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DoubleUp (UP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов UP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов UP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UP, изучите текущую цену UP!

Прогноз цены UP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.