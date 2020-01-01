Токеномика DOSE (DOSE) Откройте для себя ключевую информацию о DOSE (DOSE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DOSE (DOSE) DOSE is the token of purchase, utility and action and is at the heart of the OliveX gamified fitness ecosystem. Players will receive DOSE tokens for completing workout based gameplay in Dustland Runner and other experiences. These tokens can be used to unlock items, purchase NFTs and participate in special events and game modes. Dustland Runner is the world’s first Proof of Workout audio game, where going on runs in the real world progresses the narrative and earns you virtual rewards (NFTs / DOSE tokens) that you can use to upgrade and progress your adventure. Built by OliveX with assistance from Six to Start, Dustland Runner is designed on top of the successful Zombies, Run! game engine and online platform; best in class for delivering audio running adventures on different devices and tracking players’ fitness goals and progress. Dustland Runner also leverages the strong storytelling experience that Zombies, Run! provides. Официальный сайт: https://www.dosetoken.com/ Купить DOSE сейчас!

Токеномика и анализ цен DOSE (DOSE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DOSE (DOSE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 362,99K $ 362,99K $ 362,99K Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 3,27B $ 3,27B $ 3,27B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 554,59K $ 554,59K $ 554,59K Исторический максимум: $ 0,373235 $ 0,373235 $ 0,373235 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00011092 $ 0,00011092 $ 0,00011092 Узнайте больше о цене DOSE (DOSE)

Токеномика DOSE (DOSE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DOSE (DOSE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOSE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOSE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOSE, изучите текущую цену DOSE!

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