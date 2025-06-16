Цена DOSE (DOSE)
Текущая цена DOSE (DOSE) сегодня составляет 0,00005954 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 194,84K USD. Цена DOSE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка DOSE:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены DOSE в течение дня составляет +1,93%
- Оборотное предложение составляет 3,27B USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене DOSE к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах DOSE.
За сегодня изменение цены DOSE на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены DOSE на USD составило $ -0,0000260004.
За последние 60 дней изменение цены DOSE на USD составило $ -0,0000406827.
За последние 90 дней изменение цены DOSE на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+1,93%
|30 дней
|$ -0,0000260004
|-43,66%
|60 дней
|$ -0,0000406827
|-68,32%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен DOSE: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0,59%
+1,93%
-13,95%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
DOSE is the token of purchase, utility and action and is at the heart of the OliveX gamified fitness ecosystem. Players will receive DOSE tokens for completing workout based gameplay in Dustland Runner and other experiences. These tokens can be used to unlock items, purchase NFTs and participate in special events and game modes. Dustland Runner is the world’s first Proof of Workout audio game, where going on runs in the real world progresses the narrative and earns you virtual rewards (NFTs / DOSE tokens) that you can use to upgrade and progress your adventure. Built by OliveX with assistance from Six to Start, Dustland Runner is designed on top of the successful Zombies, Run! game engine and online platform; best in class for delivering audio running adventures on different devices and tracking players’ fitness goals and progress. Dustland Runner also leverages the strong storytelling experience that Zombies, Run! provides.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Понимание токеномики DOSE (DOSE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DOSE прямо сейчас!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 DOSE к VND
₫1,5667951
|1 DOSE к AUD
A$0,0000905008
|1 DOSE к GBP
￡0,0000434642
|1 DOSE к EUR
€0,0000512044
|1 DOSE к USD
$0,00005954
|1 DOSE к MYR
RM0,0002524496
|1 DOSE к TRY
₺0,0023434944
|1 DOSE к JPY
¥0,0085749508
|1 DOSE к RUB
₽0,0046810348
|1 DOSE к INR
₹0,0051126998
|1 DOSE к IDR
Rp0,9760654176
|1 DOSE к KRW
₩0,080786849
|1 DOSE к PHP
₱0,003349125
|1 DOSE к EGP
￡E.0,002991885
|1 DOSE к BRL
R$0,00032747
|1 DOSE к CAD
C$0,000080379
|1 DOSE к BDT
৳0,0072781696
|1 DOSE к NGN
₦0,0920244286
|1 DOSE к UAH
₴0,002473887
|1 DOSE к VES
Bs0,005954
|1 DOSE к PKR
Rs0,0168474384
|1 DOSE к KZT
₸0,030517227
|1 DOSE к THB
฿0,0019285006
|1 DOSE к TWD
NT$0,0017516668
|1 DOSE к AED
د.إ0,0002185118
|1 DOSE к CHF
Fr0,0000482274
|1 DOSE к HKD
HK$0,0004667936
|1 DOSE к MAD
.د.م0,000541814
|1 DOSE к MXN
$0,0011235198