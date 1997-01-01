Токеномика Don PepeX (PEPEX) Откройте для себя ключевую информацию о Don PepeX (PEPEX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Don PepeX (PEPEX) Don PepeX is a cryptocurrency project deployed on the Base blockchain. It is centered around an autonomous AI financial agent that generates real-time crypto and stock market intelligence. The agent, operating under the name Don PepeX, publishes insights, risk assessments, and trend analyses across digital assets, making financial data more accessible and engaging for retail investors. The token is designed to facilitate interaction with the AI agent and to power its content delivery, including premium analytics, gated reports, and promotional collaborations. Don PepeX combines memetic branding with financial utility, using humor and cultural relevance to enhance education and engagement in decentralized finance. Официальный сайт: https://satoshismindaiagent.wegic.app/ Whitepaper: https://www.dropbox.com/scl/fi/buai77wh6q92as0voifcp/The-Don-PepeX-Whitepaper.pdf?rlkey=k1dn5ubvs4q7395hv3cbnmxte&st=t3q71zyk&dl=0 Купить PEPEX сейчас!

Токеномика и анализ цен Don PepeX (PEPEX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Don PepeX (PEPEX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 82,86K $ 82,86K $ 82,86K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 540,35M $ 540,35M $ 540,35M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 153,34K $ 153,34K $ 153,34K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00015334 $ 0,00015334 $ 0,00015334 Узнайте больше о цене Don PepeX (PEPEX)

Токеномика Don PepeX (PEPEX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Don PepeX (PEPEX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PEPEX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PEPEX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PEPEX, изучите текущую цену PEPEX!

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