Что такое DOMI

Токеномика Domi (DOMI) Откройте для себя ключевую информацию о Domi (DOMI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Domi (DOMI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Domi (DOMI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 972,59K $ 972,59K $ 972,59K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 460,00M $ 460,00M $ 460,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,11M $ 2,11M $ 2,11M Исторический максимум: $ 0,407925 $ 0,407925 $ 0,407925 Исторический минимум: $ 0,00186358 $ 0,00186358 $ 0,00186358 Текущая цена: $ 0,00211386 $ 0,00211386 $ 0,00211386 Узнайте больше о цене Domi (DOMI) Купить DOMI сейчас!

Информация о Domi (DOMI) Официальный сайт: https://domionline.io/

Токеномика Domi (DOMI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Domi (DOMI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOMI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOMI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOMI, изучите текущую цену DOMI!

Прогноз цены DOMI Хотите узнать, куда может двигаться DOMI? Наша страница прогноза цены DOMI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена DOMI прямо сейчас!

