Токеномика DogeX (DOGEX)
Токеномика и анализ цен DogeX (DOGEX)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене DogeX (DOGEX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о DogeX (DOGEX)
DogeX is a community-driven meme token launched on the Solana blockchain. Its purpose is to build a viral ecosystem centred around humour, collaboration, and the cultural appeal of Dogecoin-inspired memes. The project focuses on creating engaging artwork, fostering a vibrant online community, and leveraging strategic partnerships to gain traction in the meme coin space. DogeX aims to provide a platform where fun meets innovation, empowering its community with growth opportunities while riding the wave of meme culture.
Токеномика DogeX (DOGEX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики DogeX (DOGEX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов DOGEX, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов DOGEX.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOGEX, изучите текущую цену DOGEX!
Прогноз цены DOGEX
Хотите узнать, куда может двигаться DOGEX? Наша страница прогноза цены DOGEX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
