Токеномика DOGE on Solana (SDOGE) Откройте для себя ключевую информацию о DOGE on Solana (SDOGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DOGE on Solana (SDOGE) "Doge on Solana" brings the ultimate meme coin vibes to the Solana blockchain, where speed and low fees are king. We're talking lightning-fast transactions, almost zero gas, and all the chaotic, fun Doge energy you love—now supercharged on a next-gen platform. Forget the old Proof of Work grind; Solana’s where it's at. It’s Doge, but faster, smoother, and way more eco-friendly. The meme economy just leveled up, and "Doge on Solana" is here to take you for a wild ride. Get ready to YOLO with quicker payments, dApps, and all the degenerate glory, now on Solana! Официальный сайт: https://sdoge.wtf/ Купить SDOGE сейчас!

Токеномика и анализ цен DOGE on Solana (SDOGE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DOGE on Solana (SDOGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 72,69K $ 72,69K $ 72,69K Общее предложение: $ 821,84M $ 821,84M $ 821,84M Оборотное предложение: $ 821,84M $ 821,84M $ 821,84M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 72,69K $ 72,69K $ 72,69K Исторический максимум: $ 0,00674568 $ 0,00674568 $ 0,00674568 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене DOGE on Solana (SDOGE)

Токеномика DOGE on Solana (SDOGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DOGE on Solana (SDOGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SDOGE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SDOGE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SDOGE, изучите текущую цену SDOGE!

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