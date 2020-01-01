Токеномика DOGE on Solana (SDOGE)

Токеномика DOGE on Solana (SDOGE)

Откройте для себя ключевую информацию о DOGE on Solana (SDOGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о DOGE on Solana (SDOGE)

"Doge on Solana" brings the ultimate meme coin vibes to the Solana blockchain, where speed and low fees are king. We're talking lightning-fast transactions, almost zero gas, and all the chaotic, fun Doge energy you love—now supercharged on a next-gen platform. Forget the old Proof of Work grind; Solana’s where it's at. It’s Doge, but faster, smoother, and way more eco-friendly. The meme economy just leveled up, and "Doge on Solana" is here to take you for a wild ride. Get ready to YOLO with quicker payments, dApps, and all the degenerate glory, now on Solana!

Официальный сайт:
https://sdoge.wtf/

Токеномика и анализ цен DOGE on Solana (SDOGE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DOGE on Solana (SDOGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 72,69K
$ 72,69K$ 72,69K
Общее предложение:
$ 821,84M
$ 821,84M$ 821,84M
Оборотное предложение:
$ 821,84M
$ 821,84M$ 821,84M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 72,69K
$ 72,69K$ 72,69K
Исторический максимум:
$ 0,00674568
$ 0,00674568$ 0,00674568
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика DOGE on Solana (SDOGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DOGE on Solana (SDOGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SDOGE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SDOGE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SDOGE, изучите текущую цену SDOGE!

Прогноз цены SDOGE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.