Что такое DOCKERZXBT

Токеномика Docker (DOCKERZXBT) Откройте для себя ключевую информацию о Docker (DOCKERZXBT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Docker (DOCKERZXBT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Docker (DOCKERZXBT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,24M $ 2,24M $ 2,24M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 972,14M $ 972,14M $ 972,14M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,30M $ 2,30M $ 2,30M Исторический максимум: $ 0,00981968 $ 0,00981968 $ 0,00981968 Исторический минимум: $ 0,00078011 $ 0,00078011 $ 0,00078011 Текущая цена: $ 0,00230003 $ 0,00230003 $ 0,00230003 Узнайте больше о цене Docker (DOCKERZXBT) Купить DOCKERZXBT сейчас!

Информация о Docker (DOCKERZXBT) Официальный сайт: https://dockerxbt.com/

Токеномика Docker (DOCKERZXBT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Docker (DOCKERZXBT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOCKERZXBT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOCKERZXBT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOCKERZXBT, изучите текущую цену DOCKERZXBT!

Прогноз цены DOCKERZXBT Хотите узнать, куда может двигаться DOCKERZXBT? Наша страница прогноза цены DOCKERZXBT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена DOCKERZXBT прямо сейчас!

