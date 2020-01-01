Токеномика Digital TreaZure (Z)

Токеномика Digital TreaZure (Z)

Откройте для себя ключевую информацию о Digital TreaZure (Z), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Digital TreaZure (Z)

Discover Digital TreaZure: Transforming Marketing into a Global Adventure! Unleash rewards, exclusive offers, and immersive experiences worldwide. Unlock your potential with our innovative app, featuring cutting-edge technology and personalized strategies.

The world’s first real-life scavenger hunt app for the marketing industry. Earn rewards, exclusive offers, and discounts worldwide while experiencing immersive, interactive adventures. Say goodbye to traditional marketing fatigue and hello to a revolutionary approach that combines digital interactivity with real-world exploration. Unlock possibilities with our flagship app, backed by cutting-edge technology and patent-pending software, offering transparency and tailored strategies for businesses.

Официальный сайт:
https://digitaltreazure.com/

Токеномика и анализ цен Digital TreaZure (Z)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Digital TreaZure (Z), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 13,85K
$ 13,85K$ 13,85K
Общее предложение:
$ 749,97M
$ 749,97M$ 749,97M
Оборотное предложение:
$ 749,97M
$ 749,97M$ 749,97M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 13,85K
$ 13,85K$ 13,85K
Исторический максимум:
$ 0,00126611
$ 0,00126611$ 0,00126611
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Digital TreaZure (Z): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Digital TreaZure (Z) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов Z, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов Z.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой Z, изучите текущую цену Z!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.