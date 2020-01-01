Токеномика Dickbutt (DICKBUTT)

Токеномика Dickbutt (DICKBUTT)

Откройте для себя ключевую информацию о Dickbutt (DICKBUTT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Dickbutt (DICKBUTT)

Dickbutt Coin is inspired by the legendary and timeless Dickbutt meme, which has been a cultural icon for over 20 years. The project aims to bring this globally recognized and universally loved meme into the crypto space, bridging humor and nostalgia with a vibrant, engaged community.

Key Features: Fair Launch: $DICKBUTT was fairly launched by Clanker, an autonomous bot on Farcaster, ensuring transparency and equal opportunity for all participants.

Decentralized Liquidity: The token started with one-sided liquidity on Uniswap V3, with the LP NFT locked until the year 2100 for long-term security.

Community-Driven: Since its launch, the project has grown exponentially, driven by a passionate community that resonates with the humor and cultural significance of the Dickbutt meme.

Официальный сайт:
https://dickbutt.site

Токеномика и анализ цен Dickbutt (DICKBUTT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dickbutt (DICKBUTT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,67M
$ 1,67M$ 1,67M
Общее предложение:
$ 100,00B
$ 100,00B$ 100,00B
Оборотное предложение:
$ 100,00B
$ 100,00B$ 100,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,67M
$ 1,67M$ 1,67M
Исторический максимум:
$ 0,00030589
$ 0,00030589$ 0,00030589
Исторический минимум:
$ 0,00000756
$ 0,00000756$ 0,00000756
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Dickbutt (DICKBUTT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Dickbutt (DICKBUTT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DICKBUTT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DICKBUTT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DICKBUTT, изучите текущую цену DICKBUTT!

Прогноз цены DICKBUTT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.