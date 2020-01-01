Токеномика Dickbutt (DICKBUTT) Откройте для себя ключевую информацию о Dickbutt (DICKBUTT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dickbutt (DICKBUTT) Dickbutt Coin is inspired by the legendary and timeless Dickbutt meme, which has been a cultural icon for over 20 years. The project aims to bring this globally recognized and universally loved meme into the crypto space, bridging humor and nostalgia with a vibrant, engaged community. Key Features: Fair Launch: $DICKBUTT was fairly launched by Clanker, an autonomous bot on Farcaster, ensuring transparency and equal opportunity for all participants. Decentralized Liquidity: The token started with one-sided liquidity on Uniswap V3, with the LP NFT locked until the year 2100 for long-term security. Community-Driven: Since its launch, the project has grown exponentially, driven by a passionate community that resonates with the humor and cultural significance of the Dickbutt meme. Официальный сайт: https://dickbutt.site Купить DICKBUTT сейчас!

Токеномика и анализ цен Dickbutt (DICKBUTT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dickbutt (DICKBUTT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,67M $ 1,67M $ 1,67M Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,67M $ 1,67M $ 1,67M Исторический максимум: $ 0,00030589 $ 0,00030589 $ 0,00030589 Исторический минимум: $ 0,00000756 $ 0,00000756 $ 0,00000756 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Dickbutt (DICKBUTT)

Токеномика Dickbutt (DICKBUTT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dickbutt (DICKBUTT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DICKBUTT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DICKBUTT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DICKBUTT, изучите текущую цену DICKBUTT!

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