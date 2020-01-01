Токеномика Desmos (DSM) Откройте для себя ключевую информацию о Desmos (DSM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Desmos (DSM) Desmos Token, or DSM, is the native token on the Desmos blockchain. Built with Cosmos SDK, Desmos serves as the backbone to empower the development of user-centric decentralized social networks in the metaverse. Официальный сайт: https://www.desmos.network/ Купить DSM сейчас!

Токеномика и анализ цен Desmos (DSM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Desmos (DSM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 766,04K $ 766,04K $ 766,04K Общее предложение: $ 161,92M $ 161,92M $ 161,92M Оборотное предложение: $ 88,86M $ 88,86M $ 88,86M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,40M $ 1,40M $ 1,40M Исторический максимум: $ 1,77 $ 1,77 $ 1,77 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00862035 $ 0,00862035 $ 0,00862035 Узнайте больше о цене Desmos (DSM)

Токеномика Desmos (DSM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Desmos (DSM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DSM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DSM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DSM, изучите текущую цену DSM!

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