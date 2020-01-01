Токеномика Desmos (DSM)

Токеномика Desmos (DSM)

Откройте для себя ключевую информацию о Desmos (DSM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Desmos (DSM)

Desmos Token, or DSM, is the native token on the Desmos blockchain. Built with Cosmos SDK, Desmos serves as the backbone to empower the development of user-centric decentralized social networks in the metaverse.

Официальный сайт:
https://www.desmos.network/

Токеномика и анализ цен Desmos (DSM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Desmos (DSM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 766,04K
$ 766,04K$ 766,04K
Общее предложение:
$ 161,92M
$ 161,92M$ 161,92M
Оборотное предложение:
$ 88,86M
$ 88,86M$ 88,86M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,40M
$ 1,40M$ 1,40M
Исторический максимум:
$ 1,77
$ 1,77$ 1,77
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00862035
$ 0,00862035$ 0,00862035

Токеномика Desmos (DSM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Desmos (DSM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DSM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DSM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DSM, изучите текущую цену DSM!

Прогноз цены DSM

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.