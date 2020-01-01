Токеномика Degen (D三G三N) Откройте для себя ключевую информацию о Degen (D三G三N), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Degen (D三G三N) We are degens from the depths of degeneracy, forged by degens for fellow degens, because we all know crypto would suck without us. In Cryptic Realms Where Degen’s Roam, A Wild Ride, A Risky Home. Digits Dance With Hearts Afire, Chasing Gains, Embracing Fire. Tokens Rise And Tokens Fall, We Heed No Caution, Heed No Call. Degen’s Rule, No Room For Fear, Crypto Chaos, Loud And Clear. Through Market Swings And FOMO's Hold, We Create The Stories Told. With Diamond Hands Or Reckless Glee, In This Crypto World, We're Meant To Be. Coins Go Up And Coins Go Down, We’re All In, Wearing The Crown. So Raise A Glass To Highs And Lows, To Crypto Paths Where Chaos Flows. Degenerate Spirits, Unconfined, In This Digital Realm, Our Ties We Bind. In The Depths Of Degeneracy, Where Rebels Play, It's A Wild Ride, No Dull Day. With Hands Of Steel Or Pure Delight, In This Crypto World, We Claim Our Right. As We Fight To Leave The Old Behind, Let's Make Crypto Great Again, Our Story Is Still Undefined. CONTRACT RENOUNCED, LP LOCKED, MASSIVE BUYBACKS & BURNS All degens, unite, and let's run this to Официальный сайт: https://degentoken.vip/ Купить D三G三N сейчас!

Токеномика и анализ цен Degen (D三G三N) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Degen (D三G三N), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общее предложение: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Оборотное предложение: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14.79K $ 14.79K $ 14.79K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.000000147896 $ 0.000000147896 $ 0.000000147896 Узнайте больше о цене Degen (D三G三N)

Токеномика Degen (D三G三N): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Degen (D三G三N) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов D三G三N, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов D三G三N. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой D三G三N, изучите текущую цену D三G三N!

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