Токеномика DEEPTICS (DPTX) Откройте для себя ключевую информацию о DEEPTICS (DPTX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен DEEPTICS (DPTX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DEEPTICS (DPTX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 69,40K Общее предложение: $ 10,00M Оборотное предложение: $ 8,60M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 80,70K Исторический максимум: $ 0,053737 Исторический минимум: $ 0,00618597 Текущая цена: $ 0,00808849

Информация о DEEPTICS (DPTX) Официальный сайт: https://deeptics.io Whitepaper: https://deeptics.gitbook.io/deeptics-whitepaper

Токеномика DEEPTICS (DPTX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DEEPTICS (DPTX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DPTX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DPTX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DPTX, изучите текущую цену DPTX!

Прогноз цены DPTX Хотите узнать, куда может двигаться DPTX? Наша страница прогноза цены DPTX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена DPTX прямо сейчас!

