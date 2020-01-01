Токеномика Decentral Games ICE (ICE) Откройте для себя ключевую информацию о Decentral Games ICE (ICE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Decentral Games ICE (ICE) ICE Poker is the first Metaverse poker platform. Play free poker, complete daily challenges, or compete in tournaments to win valuable rewards and exclusive digital collectibles. Join thousands of players worldwide. $ICE is an in-game currency that you can earn by playing ICE Poker. You can use $ICE to buy wearable skins to play, upgrade wearable skins, buy accessories, and buy Shine to enter tournaments. To start playing ICE Poker, check out our site here: http://decentral.games Официальный сайт: https://decentral.games/ref/287e180a Whitepaper: https://docs.decentral.games/ Купить ICE сейчас!

Токеномика и анализ цен Decentral Games ICE (ICE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Decentral Games ICE (ICE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 100,62K $ 100,62K $ 100,62K Общее предложение: $ 226,66M $ 226,66M $ 226,66M Оборотное предложение: $ 225,67M $ 225,67M $ 225,67M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 101,06K $ 101,06K $ 101,06K Исторический максимум: $ 0,301699 $ 0,301699 $ 0,301699 Исторический минимум: $ 0,00044377 $ 0,00044377 $ 0,00044377 Текущая цена: $ 0,00044592 $ 0,00044592 $ 0,00044592 Узнайте больше о цене Decentral Games ICE (ICE)

Токеномика Decentral Games ICE (ICE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Decentral Games ICE (ICE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ICE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ICE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ICE, изучите текущую цену ICE!

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