Токеномика Daossui Token (DAOS) Откройте для себя ключевую информацию о Daossui Token (DAOS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Daossui Token (DAOS) daosdotsui is a decentralized platform built on the Sui blockchain that transforms how communities approach fundraising, investment, and governance. It enables anyone, from KOLs to investment funds and individual users, to create and manage DAO Funds—community-driven vehicles for pooling resources, investing strategically, and sharing profits transparently. Leveraging the speed and scalability of Sui, daosdotsui ensures that all processes are secure, efficient, and fully on-chain. Designed with Web3 principles at its core, the platform fosters transparency, inclusivity, and trust, empowering users to take an active role in decentralized finance. Whether you’re looking to build a DAO Fund, invest in ecosystem projects, or simply engage with the Sui blockchain, daosdotsui provides the tools to grow and succeed together. Официальный сайт: https://daossui.io/ Купить DAOS сейчас!

Токеномика и анализ цен Daossui Token (DAOS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Daossui Token (DAOS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 101.92K $ 101.92K $ 101.92K Общее предложение: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Оборотное предложение: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 101.92K $ 101.92K $ 101.92K Исторический максимум: $ 0.00799731 $ 0.00799731 $ 0.00799731 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Daossui Token (DAOS)

Токеномика Daossui Token (DAOS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Daossui Token (DAOS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DAOS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DAOS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DAOS, изучите текущую цену DAOS!

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