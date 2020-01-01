Токеномика Cybertruck (TRUCK) Откройте для себя ключевую информацию о Cybertruck (TRUCK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cybertruck (TRUCK) Cybertruck $TRUCK is a cryptocurrency that reflects the innovative essence of Elon Musk's ventures. It's a decentralized memecoin, tapping into the popularity of Tesla's electric pickup and Musk's online humor. The coin symbolizes a future-forward approach to vehicles and investment, aligning with the Tesla brand's breakthroughs in electric transport. Launched with a vision of zero-tax transactions, it prioritizes security with immutable smart contracts and renounced control by its creators. $TRUCK boasts a total supply of one billion tokens, underpinned by a liquidity pool that is fully burned to reinforce trust. With auto-burn technology, the supply is continuously reduced hourly, promising growth and exclusivity. The project engages with the community through platforms like Dextools, Uniswap, 1Inch, Flooz Trade, and Etherscan, keeping in touch via X/Twitter and Telegram. As it strides towards mass deliveries following pilot production, $TRUCK invites enthusiasts to swap tokens and be part of 'the future vehicle. Официальный сайт: https://cybertruck.finance/ Купить TRUCK сейчас!

Токеномика и анализ цен Cybertruck (TRUCK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cybertruck (TRUCK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 29,51K $ 29,51K $ 29,51K Исторический максимум: $ 0,00993632 $ 0,00993632 $ 0,00993632 Исторический минимум: $ 0,00002196 $ 0,00002196 $ 0,00002196 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Cybertruck (TRUCK)

Токеномика Cybertruck (TRUCK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cybertruck (TRUCK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TRUCK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TRUCK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRUCK, изучите текущую цену TRUCK!

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