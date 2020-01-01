Токеномика Curly (CURLY)

Токеномика Curly (CURLY)

Откройте для себя ключевую информацию о Curly (CURLY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Curly (CURLY)

Curly aims to make a significant impact in the meme token landscape by blending community spirit with the enchanting charm of the Scottish Fold cat. By fostering a friendly and engaging environment, we invite everyone to join us on this adventure in creating a beloved meme token that is intelligently fun, cute, and inclusive. Curly can be used in various decentralized finance (DeFi) applications, as well as in peer-to-peer transactions across the Solana blockchain

Официальный сайт:
https://curlycat.org/
Whitepaper:
https://blush-genuine-marten-290.mypinata.cloud/ipfs/QmYPm2AbJTmAnD5kDXdWmsqmWFKVxctN2UAzLp67o4bmcn/Curly%20WhitePaper.pdf

Токеномика и анализ цен Curly (CURLY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Curly (CURLY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 17,30K
$ 17,30K$ 17,30K
Общее предложение:
$ 988,85M
$ 988,85M$ 988,85M
Оборотное предложение:
$ 988,85M
$ 988,85M$ 988,85M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 17,30K
$ 17,30K$ 17,30K
Исторический максимум:
$ 0,00144247
$ 0,00144247$ 0,00144247
Исторический минимум:
$ 0,00001479
$ 0,00001479$ 0,00001479
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Curly (CURLY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Curly (CURLY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CURLY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CURLY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CURLY, изучите текущую цену CURLY!

Прогноз цены CURLY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.