Токеномика Curly (CURLY) Откройте для себя ключевую информацию о Curly (CURLY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Curly (CURLY) Curly aims to make a significant impact in the meme token landscape by blending community spirit with the enchanting charm of the Scottish Fold cat. By fostering a friendly and engaging environment, we invite everyone to join us on this adventure in creating a beloved meme token that is intelligently fun, cute, and inclusive. Curly can be used in various decentralized finance (DeFi) applications, as well as in peer-to-peer transactions across the Solana blockchain Официальный сайт: https://curlycat.org/ Whitepaper: https://blush-genuine-marten-290.mypinata.cloud/ipfs/QmYPm2AbJTmAnD5kDXdWmsqmWFKVxctN2UAzLp67o4bmcn/Curly%20WhitePaper.pdf Купить CURLY сейчас!

Токеномика и анализ цен Curly (CURLY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Curly (CURLY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17,30K $ 17,30K $ 17,30K Общее предложение: $ 988,85M $ 988,85M $ 988,85M Оборотное предложение: $ 988,85M $ 988,85M $ 988,85M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,30K $ 17,30K $ 17,30K Исторический максимум: $ 0,00144247 $ 0,00144247 $ 0,00144247 Исторический минимум: $ 0,00001479 $ 0,00001479 $ 0,00001479 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Curly (CURLY)

Токеномика Curly (CURLY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Curly (CURLY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CURLY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CURLY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CURLY, изучите текущую цену CURLY!

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