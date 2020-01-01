Токеномика Cuminu (CUMINU)

Токеномика Cuminu (CUMINU)

Откройте для себя ключевую информацию о Cuminu (CUMINU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Cuminu (CUMINU)

Cuminu is the new dog in town. Get frisky with a vibrant community pack. Cuminu is man’s best friend!

Официальный сайт:
https://cuminu.io/

Токеномика и анализ цен Cuminu (CUMINU)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cuminu (CUMINU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 97,64K
$ 97,64K$ 97,64K
Общее предложение:
$ 9,74B
$ 9,74B$ 9,74B
Оборотное предложение:
$ 9,74B
$ 9,74B$ 9,74B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 97,64K
$ 97,64K$ 97,64K
Исторический максимум:
$ 0,00337409
$ 0,00337409$ 0,00337409
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Cuminu (CUMINU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Cuminu (CUMINU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CUMINU, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CUMINU.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CUMINU, изучите текущую цену CUMINU!

Прогноз цены CUMINU

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.