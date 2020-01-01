Токеномика Crestal Nation (NATION) Откройте для себя ключевую информацию о Crestal Nation (NATION), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Crestal Nation (NATION) Nation is a platform for creating autonomous AI agents that act as freelancers, tokenized, revenue-generating workers that users can launch, own, and monetize with no coding skills. These agents can offer real services (e.g. scheduling, outreach, analysis) and operate 24/7 as independent economic actors. Nation enables a new form of digital labor where anyone can participate in the AI economy not just as a user, but as an owner. Официальный сайт: https://www.crestal.network/ Whitepaper: https://docs.crestal.network/nation/litepaper Купить NATION сейчас!

Токеномика и анализ цен Crestal Nation (NATION) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Crestal Nation (NATION), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 315,34K $ 315,34K $ 315,34K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 347,34M $ 347,34M $ 347,34M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,08M $ 9,08M $ 9,08M Исторический максимум: $ 0,00161869 $ 0,00161869 $ 0,00161869 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00090709 $ 0,00090709 $ 0,00090709 Узнайте больше о цене Crestal Nation (NATION)

Токеномика Crestal Nation (NATION): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Crestal Nation (NATION) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NATION, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NATION. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NATION, изучите текущую цену NATION!

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