Токеномика Crestal Nation (NATION)

Токеномика Crestal Nation (NATION)

Откройте для себя ключевую информацию о Crestal Nation (NATION), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Crestal Nation (NATION)

Nation is a platform for creating autonomous AI agents that act as freelancers, tokenized, revenue-generating workers that users can launch, own, and monetize with no coding skills. These agents can offer real services (e.g. scheduling, outreach, analysis) and operate 24/7 as independent economic actors. Nation enables a new form of digital labor where anyone can participate in the AI economy not just as a user, but as an owner.

Официальный сайт:
https://www.crestal.network/
Whitepaper:
https://docs.crestal.network/nation/litepaper

Токеномика и анализ цен Crestal Nation (NATION)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Crestal Nation (NATION), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 315,34K
$ 315,34K$ 315,34K
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 347,34M
$ 347,34M$ 347,34M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 9,08M
$ 9,08M$ 9,08M
Исторический максимум:
$ 0,00161869
$ 0,00161869$ 0,00161869
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00090709
$ 0,00090709$ 0,00090709

Токеномика Crestal Nation (NATION): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Crestal Nation (NATION) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NATION, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NATION.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NATION, изучите текущую цену NATION!

Прогноз цены NATION

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.