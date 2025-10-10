Токеномика Crackcoon (CHEWY) Откройте для себя ключевую информацию о Crackcoon (CHEWY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Crackcoon (CHEWY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Crackcoon (CHEWY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,89K Общее предложение: $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,89K Исторический максимум: $ 0,00145338 Исторический минимум: $ 0 Текущая цена: $ 0

Информация о Crackcoon (CHEWY) This is about a viral Raccoon, who has recently made headlines on all news outlets. We as a community believe that this possesses the virality of previously successful projects, such as Moo Deng, PNUT, Fred and many more. We hope that you guys allow us to expand on your platform as we have been successful, sitting at 1.6mm market cap at the time of writing this. If you do, this would allow us to outreach to many more people who probably are already aware, and believe that this is a funny animal. Официальный сайт: https://x.com/i/communities/1919866979407552585

Токеномика Crackcoon (CHEWY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Crackcoon (CHEWY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHEWY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHEWY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHEWY, изучите текущую цену CHEWY!

Прогноз цены CHEWY Хотите узнать, куда может двигаться CHEWY? Наша страница прогноза цены CHEWY объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

