Токеномика Comcast xStock (CMCSAX) Откройте для себя ключевую информацию о Comcast xStock (CMCSAX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Comcast xStock (CMCSAX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Comcast xStock (CMCSAX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 195,82K $ 195,82K $ 195,82K Общее предложение: $ 60,09K $ 60,09K $ 60,09K Оборотное предложение: $ 7,31K $ 7,31K $ 7,31K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,61M $ 1,61M $ 1,61M Исторический максимум: $ 34,79 $ 34,79 $ 34,79 Исторический минимум: $ 25,94 $ 25,94 $ 25,94 Текущая цена: $ 26,77 $ 26,77 $ 26,77 Узнайте больше о цене Comcast xStock (CMCSAX) Купить CMCSAX сейчас!

Информация о Comcast xStock (CMCSAX) Официальный сайт: https://xstocks.com/ Whitepaper: https://docs.backed.fi/

Токеномика Comcast xStock (CMCSAX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Comcast xStock (CMCSAX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CMCSAX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CMCSAX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CMCSAX, изучите текущую цену CMCSAX!

Прогноз цены CMCSAX Хотите узнать, куда может двигаться CMCSAX? Наша страница прогноза цены CMCSAX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена CMCSAX прямо сейчас!

