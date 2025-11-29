Токеномика Comcast xStock (CMCSAX)

Откройте для себя ключевую информацию о Comcast xStock (CMCSAX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-29 00:03:28 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Comcast xStock (CMCSAX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Comcast xStock (CMCSAX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 195,82K
Общее предложение:
$ 60,09K
Оборотное предложение:
$ 7,31K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,61M
Исторический максимум:
$ 34,79
Исторический минимум:
$ 25,94
Текущая цена:
$ 26,77
Информация о Comcast xStock (CMCSAX)

Официальный сайт:
https://xstocks.com/
Whitepaper:
https://docs.backed.fi/

Токеномика Comcast xStock (CMCSAX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Comcast xStock (CMCSAX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CMCSAX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CMCSAX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CMCSAX, изучите текущую цену CMCSAX!

Прогноз цены CMCSAX

Хотите узнать, куда может двигаться CMCSAX? Наша страница прогноза цены CMCSAX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

mc_how_why_title
