Согласно вашему прогнозу, Comcast xStock потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 29,28.

Согласно вашему прогнозу, Comcast xStock потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 30,7440.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена CMCSAX составляет $ 32,2812 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена CMCSAX в 2028 году составит $ 33,8952 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена CMCSAX в 2029 году составит $ 35,5900 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена CMCSAX в 2030 году составит $ 37,3695 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Comcast xStock потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 60,8710.

В 2050 году цена Comcast xStock потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 99,1524.