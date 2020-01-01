Токеномика Coin98 Dollar (CUSD)

Токеномика Coin98 Dollar (CUSD)

Откройте для себя ключевую информацию о Coin98 Dollar (CUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Coin98 Dollar (CUSD)

CUSD is a fully-backed stablecoin that aims to become a cross-chain unit of account that fulfills the demand for cross-chain liquidity in DeFi.

In order to mint 1 CUSD, a total of $1 worth of the collateralized assets must be deposited into the CUSD Reserve smart contract. Specifically, in the initial phase, the collateral ratio to mint 1 CUSD will be $1 worth of fiat-backed stablecoins - BUSD (on BNB Chain) and USDC (on Solana and Ethereum).

Официальный сайт:
https://coin98.com/dollar

Токеномика и анализ цен Coin98 Dollar (CUSD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Coin98 Dollar (CUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 30,54K
$ 30,54K$ 30,54K
Общее предложение:
$ 37,51K
$ 37,51K$ 37,51K
Оборотное предложение:
$ 37,51K
$ 37,51K$ 37,51K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 30,54K
$ 30,54K$ 30,54K
Исторический максимум:
$ 1,27
$ 1,27$ 1,27
Исторический минимум:
$ 0,446195
$ 0,446195$ 0,446195
Текущая цена:
$ 0,814205
$ 0,814205$ 0,814205

Токеномика Coin98 Dollar (CUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Coin98 Dollar (CUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CUSD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CUSD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CUSD, изучите текущую цену CUSD!

Прогноз цены CUSD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.