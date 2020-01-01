Токеномика Coin98 Dollar (CUSD) Откройте для себя ключевую информацию о Coin98 Dollar (CUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Coin98 Dollar (CUSD) CUSD is a fully-backed stablecoin that aims to become a cross-chain unit of account that fulfills the demand for cross-chain liquidity in DeFi. In order to mint 1 CUSD, a total of $1 worth of the collateralized assets must be deposited into the CUSD Reserve smart contract. Specifically, in the initial phase, the collateral ratio to mint 1 CUSD will be $1 worth of fiat-backed stablecoins - BUSD (on BNB Chain) and USDC (on Solana and Ethereum). Официальный сайт: https://coin98.com/dollar Купить CUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен Coin98 Dollar (CUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Coin98 Dollar (CUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 30,54K $ 30,54K $ 30,54K Общее предложение: $ 37,51K $ 37,51K $ 37,51K Оборотное предложение: $ 37,51K $ 37,51K $ 37,51K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 30,54K $ 30,54K $ 30,54K Исторический максимум: $ 1,27 $ 1,27 $ 1,27 Исторический минимум: $ 0,446195 $ 0,446195 $ 0,446195 Текущая цена: $ 0,814205 $ 0,814205 $ 0,814205 Узнайте больше о цене Coin98 Dollar (CUSD)

Токеномика Coin98 Dollar (CUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Coin98 Dollar (CUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CUSD, изучите текущую цену CUSD!

Прогноз цены CUSD Хотите узнать, куда может двигаться CUSD? Наша страница прогноза цены CUSD объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена CUSD прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!