Токеномика CodeCraft AI (CRAFT) Откройте для себя ключевую информацию о CodeCraft AI (CRAFT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CodeCraft AI (CRAFT) Multi Agentic AI coding Company. Turning text into code and uploading it to a Gitlab repository. We are developing it to be a focused and have options for both novice users with simpler understanding of coding, as well as for senior developers which will have more advanced options, control and capabilities (more similar to what in traditional coding would be VSCode). It is a working tool and is already used actively, from boosting productivity to building working apps. Официальный сайт: https://codecraft.name/ Купить CRAFT сейчас!

Токеномика и анализ цен CodeCraft AI (CRAFT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CodeCraft AI (CRAFT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 16.65K $ 16.65K $ 16.65K Общее предложение: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M Оборотное предложение: $ 964.95M $ 964.95M $ 964.95M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17.24K $ 17.24K $ 17.24K Исторический максимум: $ 0.00299688 $ 0.00299688 $ 0.00299688 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене CodeCraft AI (CRAFT)

Токеномика CodeCraft AI (CRAFT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CodeCraft AI (CRAFT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CRAFT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CRAFT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CRAFT, изучите текущую цену CRAFT!

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