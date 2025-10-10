Токеномика CodEase (CODON) Откройте для себя ключевую информацию о CodEase (CODON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен CodEase (CODON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CodEase (CODON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 33,00K $ 33,00K $ 33,00K Общее предложение: $ 999,80M $ 999,80M $ 999,80M Оборотное предложение: $ 953,93M $ 953,93M $ 953,93M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 34,59K $ 34,59K $ 34,59K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене CodEase (CODON) Купить CODON сейчас!

Информация о CodEase (CODON) CodEase is a no-code, AI-powered platform that simplifies the process of building Chrome extensions. Users describe desired functionality in plain English, and CodEase generates fully functional, multi-file extensions using automated code synthesis and sandboxed testing. A built-in playground allows users to interact with and test their extensions directly within the platform before exporting. Designed for developers, crypto traders, and non-technical builders, CodEase streamlines the prototyping and deployment of browser-based automation tools. Официальный сайт: https://www.codease.pro

Токеномика CodEase (CODON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CodEase (CODON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CODON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CODON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CODON, изучите текущую цену CODON!

Прогноз цены CODON Хотите узнать, куда может двигаться CODON? Наша страница прогноза цены CODON объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена CODON прямо сейчас!

