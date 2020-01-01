Токеномика Choccy Milk Cat (CHOCCY) Откройте для себя ключевую информацию о Choccy Milk Cat (CHOCCY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Choccy Milk Cat (CHOCCY) Reality is a $Choccy cat meow Choccy Milk Cat ON SOL Choccy Milk Cat is the adorable meme coin that combines the cuteness of cats with the sweetness of chocolate milk. Choccy Milk Cat is the adorable meme coin that combines the cuteness of cats with the sweetness of chocolate milk. It features a lovable cat sipping chocolate milk, creating shareable content that captures hearts. Community-driven, Choccy Milk Cat donates a portion of transactions to animal welfare, making every trade meaningful. With exciting liquidity pools and staking options, holders can earn while enjoying the fun. Join the Choccy Milk Cat movement today and spread joy, laughter, and a love for furry friends! Grab your chocolate milk and embrace the cuteness! Официальный сайт: http://choccymilkcat.com Купить CHOCCY сейчас!

Токеномика и анализ цен Choccy Milk Cat (CHOCCY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Choccy Milk Cat (CHOCCY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 39,07K $ 39,07K $ 39,07K Общее предложение: $ 999,72M $ 999,72M $ 999,72M Оборотное предложение: $ 999,72M $ 999,72M $ 999,72M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 39,07K $ 39,07K $ 39,07K Исторический максимум: $ 0,00661201 $ 0,00661201 $ 0,00661201 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Choccy Milk Cat (CHOCCY)

Токеномика Choccy Milk Cat (CHOCCY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Choccy Milk Cat (CHOCCY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHOCCY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHOCCY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHOCCY, изучите текущую цену CHOCCY!

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