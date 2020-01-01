Токеномика CHEEKS (CHEEKS) Откройте для себя ключевую информацию о CHEEKS (CHEEKS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CHEEKS (CHEEKS) Meet Cheeks, Ponke's best friend and the undisputed banana aficionado of the Solana ecosystem. Cheeks is not just another monkey; he's a symbol of community, camaraderie, and crypto fun. With an insatiable appetite for bananas, Cheeks is always on the hunt for the next big thing in the Solana jungle. As a key figure in the growing community of Chad Monkeys, Cheeks embodies the playful yet determined spirit of this vibrant group. He brings together enthusiasts, traders, and innovators, all united by their love for memes, bananas, and the boundless possibilities of the Solana blockchain. Whether he's munching on his favorite fruit or leading the charge in new crypto adventures, Cheeks is always at the heart of the action, inspiring others to join the fun and embrace the future of digital assets. Официальный сайт: https://cheeksonsolana.com/ Купить CHEEKS сейчас!

Токеномика и анализ цен CHEEKS (CHEEKS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CHEEKS (CHEEKS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18,57K $ 18,57K $ 18,57K Общее предложение: $ 949,84M $ 949,84M $ 949,84M Оборотное предложение: $ 949,84M $ 949,84M $ 949,84M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 18,57K $ 18,57K $ 18,57K Исторический максимум: $ 0,01631627 $ 0,01631627 $ 0,01631627 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене CHEEKS (CHEEKS)

Токеномика CHEEKS (CHEEKS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CHEEKS (CHEEKS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHEEKS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHEEKS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHEEKS, изучите текущую цену CHEEKS!

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