Токеномика CHEDDA (CHDD) Откройте для себя ключевую информацию о CHEDDA (CHDD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CHEDDA (CHDD) CHEDDA is a utility token designed to bridge Web3 e-commerce, in-person experiences, and the metaverse. It enables seamless transactions across decentralized marketplaces, live events, and virtual worlds while empowering community governance, rewards, and engagement through blockchain technology. Официальный сайт: https://www.cheddatoken.com/ Whitepaper: https://www.cheddatoken.com/white-paper Купить CHDD сейчас!

Токеномика и анализ цен CHEDDA (CHDD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CHEDDA (CHDD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,58M $ 10,58M $ 10,58M Общее предложение: $ 72,22B $ 72,22B $ 72,22B Оборотное предложение: $ 72,22B $ 72,22B $ 72,22B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,58M $ 10,58M $ 10,58M Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00014656 $ 0,00014656 $ 0,00014656 Узнайте больше о цене CHEDDA (CHDD)

Токеномика CHEDDA (CHDD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CHEDDA (CHDD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHDD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHDD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHDD, изучите текущую цену CHDD!

Прогноз цены CHDD Хотите узнать, куда может двигаться CHDD? Наша страница прогноза цены CHDD объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена CHDD прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!