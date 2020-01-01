Токеномика chatXZI by AI (CXZI) Откройте для себя ключевую информацию о chatXZI by AI (CXZI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о chatXZI by AI (CXZI) chatXZI is an advanced AI Agent platform designed to quickly analyze data and enable users to directly swap tokens on the BNB Chain. With capabilities in social metric analysis, token topic recognition, and a crypto education assistant, chatXZI helps users make smarter and timely investment decisions. The platform combines cutting-edge AI technology to deliver real-time insights, the latest market trends, and interactive crypto learning guides, making chatXZI a comprehensive solution for traders, investors, and the modern crypto community. Официальный сайт: https://chatxzi.com Whitepaper: https://chatxzi.gitbook.io/chatxzi-docs Купить CXZI сейчас!

Токеномика и анализ цен chatXZI by AI (CXZI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене chatXZI by AI (CXZI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,96K $ 5,96K $ 5,96K Общее предложение: $ 909,99M $ 909,99M $ 909,99M Оборотное предложение: $ 909,99M $ 909,99M $ 909,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,96K $ 5,96K $ 5,96K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене chatXZI by AI (CXZI)

Токеномика chatXZI by AI (CXZI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики chatXZI by AI (CXZI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CXZI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CXZI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CXZI, изучите текущую цену CXZI!

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