Токеномика CATULU (CATULU) Откройте для себя ключевую информацию о CATULU (CATULU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CATULU (CATULU) CATULU | THE THREADED FAMILIAR Catulu is like Tamagotchi for the Twitter age — except your pet lives on the timeline, and the more you play, the more everyone sees it. Platform & Core Mechanics Platform: Twitter + Web3 (Solana) Core Loop: Tweeting = Feeding, Cleansing, Training Tokens: $CATULU (native currency of the ecosystem) Level up your characters to unlock more avatar images , get into top ranks on leaderboard and earn LP rewards. Официальный сайт: https://catulu.ai/ Whitepaper: https://docs.catulu.ai/ Купить CATULU сейчас!

Токеномика и анализ цен CATULU (CATULU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CATULU (CATULU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17,80K $ 17,80K $ 17,80K Общее предложение: $ 999,92M $ 999,92M $ 999,92M Оборотное предложение: $ 999,92M $ 999,92M $ 999,92M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,80K $ 17,80K $ 17,80K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене CATULU (CATULU)

Токеномика CATULU (CATULU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CATULU (CATULU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CATULU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CATULU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CATULU, изучите текущую цену CATULU!

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