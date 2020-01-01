Токеномика Cat Poop Joystick (N64) Откройте для себя ключевую информацию о Cat Poop Joystick (N64), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cat Poop Joystick (N64) Cat Poop Joystick ($N64) is the ultimate degen twist on fine art! Dive into a chaotic world where creativity meets absurdity. This memecoin redefines art with a playful, irreverent touch. Perfect for those who thrive on the unexpected and appreciate the unconventional. Join the $N64 revolution, laugh, trade, and enjoy the ride. Embrace the madness and let your inner degen shine! Let's celebrate deep internet culture, and enjoy having fun in this community. Официальный сайт: https://catpoopjoystick.xyz/ Купить N64 сейчас!

Токеномика и анализ цен Cat Poop Joystick (N64) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cat Poop Joystick (N64), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 23,57K $ 23,57K $ 23,57K Общее предложение: $ 999,93M $ 999,93M $ 999,93M Оборотное предложение: $ 999,93M $ 999,93M $ 999,93M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 23,57K $ 23,57K $ 23,57K Исторический максимум: $ 0,0019511 $ 0,0019511 $ 0,0019511 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Cat Poop Joystick (N64)

Токеномика Cat Poop Joystick (N64): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cat Poop Joystick (N64) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов N64, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов N64. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой N64, изучите текущую цену N64!

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