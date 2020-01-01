Токеномика Carlo Acutis (SAINT) Откройте для себя ключевую информацию о Carlo Acutis (SAINT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Carlo Acutis (SAINT) Memecoin for the Patron Saint of the internet - Carlo Acutis. We are respecting and spreading the image of the new saint. We will create an AI for the saint which will talk as Carlo Acutis himself. This should be an interesting next step for the project among other listings. This is an important project. We are examining projects like Luce and their work in a religious context. We will work on growing the message of Carlo. Официальный сайт: https://saintcarlosol.xyz/ Купить SAINT сейчас!

Токеномика и анализ цен Carlo Acutis (SAINT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Carlo Acutis (SAINT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,54M $ 1,54M $ 1,54M Общее предложение: $ 999,33M $ 999,33M $ 999,33M Оборотное предложение: $ 999,33M $ 999,33M $ 999,33M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,54M $ 1,54M $ 1,54M Исторический максимум: $ 0,00383391 $ 0,00383391 $ 0,00383391 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00154259 $ 0,00154259 $ 0,00154259 Узнайте больше о цене Carlo Acutis (SAINT)

Токеномика Carlo Acutis (SAINT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Carlo Acutis (SAINT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SAINT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SAINT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAINT, изучите текущую цену SAINT!

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