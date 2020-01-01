Токеномика Cairo (CAIRO)

Токеномика Cairo (CAIRO)

Откройте для себя ключевую информацию о Cairo (CAIRO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Cairo (CAIRO)

Cairo the dog is a fearless warrior who played a pivotal role in the capture of Osama bin Laden. Now he has claimed the title of "The Alpha of Dog Meme Coins!" Liquidity Burned 🔥 TX: https://etherscan.io/tx/0x9f3571d10a1939bb503600b61e0589c5930b65d6f89b1ef710f5c2df85408efe

https://app.uniswap.org/swap?&chain=mainnet&use=v2&outputCurrency=0xc0e10854ab40b2e59a5519c481161a090f1162a0

0xc0e10854ab40b2E59A5519C481161a090f1162A0

Официальный сайт:
https://www.cairothealphadog.com/

Токеномика и анализ цен Cairo (CAIRO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cairo (CAIRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 10,09K
$ 10,09K$ 10,09K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 10,09K
$ 10,09K$ 10,09K
Исторический максимум:
$ 0,00069348
$ 0,00069348$ 0,00069348
Исторический минимум:
$ 0,00000549
$ 0,00000549$ 0,00000549
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Cairo (CAIRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Cairo (CAIRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CAIRO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CAIRO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CAIRO, изучите текущую цену CAIRO!

Прогноз цены CAIRO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.