Токеномика BTU Protocol (BTU) Откройте для себя ключевую информацию о BTU Protocol (BTU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BTU Protocol (BTU) BTU Protocol solution helps companies get closer to consumers and build new distribution channels with better margins Официальный сайт: https://www.btu-protocol.com/ Whitepaper: https://www.btu-protocol.com/pdf/whitepaper.pdf Купить BTU сейчас!

Токеномика и анализ цен BTU Protocol (BTU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BTU Protocol (BTU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 70,36M $ 70,36M $ 70,36M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 80,00M $ 80,00M $ 80,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 87,95M $ 87,95M $ 87,95M Исторический максимум: $ 5,0 $ 5,0 $ 5,0 Исторический минимум: $ 0,01595713 $ 0,01595713 $ 0,01595713 Текущая цена: $ 0,879466 $ 0,879466 $ 0,879466 Узнайте больше о цене BTU Protocol (BTU)

Токеномика BTU Protocol (BTU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BTU Protocol (BTU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BTU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BTU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BTU, изучите текущую цену BTU!

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